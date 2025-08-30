3.69 BYN
В Италии прошел град размером с теннисный мяч
Автор:Редакция news.by
Север Италии оказался во власти непогоды. Основной удар пришелся по регионам Ломбардия и Пьемонт.
Сотни домов остались без электричества. Очевидцы делятся в социальных сетях кадрами гигантского града - ледяные горошины повредили окна и автомобили, а в районе Алессандрии прошли грозы и ливни.
Обильные осадки спровоцировали оползни и затопления, местных жителей призвали воздержаться от поездок без крайней необходимости, особенно в горных районах.