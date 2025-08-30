В Италии прошел град размером с теннисный мяч

Север Италии оказался во власти непогоды. Основной удар пришелся по регионам Ломбардия и Пьемонт.

Сотни домов остались без электричества. Очевидцы делятся в социальных сетях кадрами гигантского града - ледяные горошины повредили окна и автомобили, а в районе Алессандрии прошли грозы и ливни.

град размером с теннисный мяч news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da0b79c-193f-4955-92c8-15197f0f5c9c/conversions/793c8301-793d-4abf-8c08-b081f48c8624-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da0b79c-193f-4955-92c8-15197f0f5c9c/conversions/793c8301-793d-4abf-8c08-b081f48c8624-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da0b79c-193f-4955-92c8-15197f0f5c9c/conversions/793c8301-793d-4abf-8c08-b081f48c8624-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da0b79c-193f-4955-92c8-15197f0f5c9c/conversions/793c8301-793d-4abf-8c08-b081f48c8624-xl-___webp_1920.webp 1920w