В Италии прошел град размером с теннисный мяч

Север Италии оказался во власти непогоды. Основной удар пришелся по регионам Ломбардия и Пьемонт.

Сотни домов остались без электричества. Очевидцы делятся в социальных сетях кадрами гигантского града - ледяные горошины повредили окна и автомобили, а в районе Алессандрии прошли грозы и ливни.

Обильные осадки спровоцировали оползни и затопления, местных жителей призвали воздержаться от поездок без крайней необходимости, особенно в горных районах.

