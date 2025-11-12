3.67 BYN
В Италии расследуют дело о "человеческом сафари"
Автор:Редакция news.by
"Человеческое сафари" в Сараеве: Италия возвращает 90‑е в суды. История, больше похожая на сценарий мрачного триллера, неожиданно всплыла в мировых СМИ.
Стало известно, что во время войны в бывшей Югославии путешественники, прилетавшие из Италии, платили военным крупные суммы, чтобы стать так называемыми "снайперами выходного дня". Они стреляли в людей, чтобы развлечься. За возможность выстрелить в ребенка из снайперской винтовки брали повышенную плату. Дело расследует миланская прокуратура.