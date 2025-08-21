В Италии задержан подозреваемый в координации подрыва "Северных потоков"

В Италии в ночь на четверг, 21 августа, задержан украинец Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в 2022 году. Об этом заявила прокуратура ФРГ, пишет РИА Новости.

"Федеральная прокуратура в ночь на сегодняшний день (21 августа 2025 года) по Европейскому ордеру на арест, выданному следственным судьей Федерального суда 18 августа 2025 года, задержала украинского гражданина Сергея К. в провинции Римини (Италия)", - говорится в релизе ведомства.

Уточняется, что украинца подозревают в соучастии в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений.

Согласно ордеру на арест, Сергею К. вменяют то, что он входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток 1" "Северный поток 2".

"Подозреваемый, по имеющимся данным, был одним из координаторов операции. Для транспортировки он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока. Яхта ранее была арендована через посредников у немецкой компании с использованием поддельных документов. Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года. В результате взрывов оба газопровода были серьезно повреждены", - пояснили в прокуратуре.

Отмечается, что после экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии.