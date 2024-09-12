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В Израиле рассказали, что нужно сделать для прекращения огня в Ливане
Власти Израиля заявили, что для прекращения огня на юге Ливана нужно, чтобы шиитское движение "Хезболла" сложило оружие и отвело свои силы к северу от границы двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
"Израиль требует, чтобы "Хезболла" сложила оружие и отошла к северу от реки Литани в обмен на прекращение огня в Ливане", - говорится в публикации.
Как сообщает телеканал, заместитель лидера "Хезболлы" Наим Касем заявил, что движение поддерживает усилия по достижению прекращения огня в Ливане, которые обострились в последние недели с израильскими наземными вторжениями и убийством некоторых из высших лидеров "Хезболлы", включая генерального секретаря Хасана Насруллы. "В любом случае, после того как вопрос о прекращении огня будет решен, все остальные детали могут быть обсуждены и решения могут быть приняты", - сказал он, добавив, что если Израиль продолжит войну, то движение останется на поле боя.
С 23 сентября израильские силы нанесли сотни авиаударов по южным регионам Ливана, а также по районам Бекаа и Баальбек. По информации ливанских властей, жертвами израильских атак начиная с 17 сентября стали 1174 человека, среди них 104 ребенка и 194 женщины. Знаковым событием стал удар по Бейруту 27 сентября, в результате которого был убит лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла. В ответ на израильские атаки "Хезболла" продолжает обстрелы территории Израиля ракетами и артиллерийскими снарядами.
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