В Израиле рассказали, что нужно сделать для прекращения огня в Ливане

Власти Израиля заявили, что для прекращения огня на юге Ливана нужно, чтобы шиитское движение "Хезболла" сложило оружие и отвело свои силы к северу от границы двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

"Израиль требует, чтобы "Хезболла" сложила оружие и отошла к северу от реки Литани в обмен на прекращение огня в Ливане", - говорится в публикации.

Как сообщает телеканал, заместитель лидера "Хезболлы" Наим Касем заявил, что движение поддерживает усилия по достижению прекращения огня в Ливане, которые обострились в последние недели с израильскими наземными вторжениями и убийством некоторых из высших лидеров "Хезболлы", включая генерального секретаря Хасана Насруллы. "В любом случае, после того как вопрос о прекращении огня будет решен, все остальные детали могут быть обсуждены и решения могут быть приняты", - сказал он, добавив, что если Израиль продолжит войну, то движение останется на поле боя.