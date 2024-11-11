В какую фазу перейдет гражданская война в Сирии

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В Сирии вооруженным путем сменилась власть. И сегодня государства практически нет. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко в "Актуальном интервью".

Сегодня есть все предпосылки для продолжения гражданской войны уже в новой фазе. Когда между собой будут бороться за власть и доминирование полубандитские объединения, полевые командиры. Валентин Семеняко

"Это страшным катком пройдет по рядовым гражданам. И будут происходить еще более страшные вещи, чем те, в которых обвиняли режим Башара Асада (бывшего президента Сирии - прим. ред.)", - уверен депутат.

Он также отметил, что простые граждане поддерживали бывшего президента. "На одном из избирательных участков на моих глазах молодая женщина принесла специальную иголку, проколола себе палец, чтобы проголосовать кровью за Башара Асада, - вспомнил гость интервью. - Там голосуют с помощью пальца, обмоченного специальной жидкостью".