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В какую фазу перейдет гражданская война в Сирии

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Фото: ТАСС

В Сирии вооруженным путем сменилась власть. И сегодня государства практически нет. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко в "Актуальном интервью".

Сегодня есть все предпосылки для продолжения гражданской войны уже в новой фазе. Когда между собой будут бороться за власть и доминирование полубандитские объединения, полевые командиры.
Валентин Семеняко

"Это страшным катком пройдет по рядовым гражданам. И будут происходить еще более страшные вещи, чем те, в которых обвиняли режим Башара Асада (бывшего президента Сирии - прим. ред.)", - уверен депутат.

Он также отметил, что простые граждане поддерживали бывшего президента. "На одном из избирательных участков на моих глазах молодая женщина принесла специальную иголку, проколола себе палец, чтобы проголосовать кровью за Башара Асада, - вспомнил гость интервью. - Там голосуют с помощью пальца, обмоченного специальной жидкостью".

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"Это символ, который с одной стороны показывает темперамент арабов, а с другой стороны показывает то, как человек относится к своему главе государства и к тому, что тот сделал, чтобы обеспечить мир на территории страны, - отметил Валентин Семеняко после рассказа истории про проголосовавшую женщину. - Поэтому мы сегодня являемся свидетельством того, как благополучная страна под давлением западных государств разрушается и идет к хаосу".

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