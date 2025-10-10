В Канаде эвтаназию рекомендуют старикам, впавшим в депрессию, и беднякам

Канада превратила свою программу эвтаназии в настоящий конвейер по производству донорских органов. Как сообщает издание Eurаsia Daily, к настоящему моменту органы для пересадки изымаются у 7 % тех, кто выбрал добровольный уход из жизни.

В этом, может быть, и не было бы ничего особенного. Однако власти Канады и местные медики пропагандируют добровольный уход из жизни как в буквальном смысле лекарство от всех людских и социальных болезней. Эвтаназию рекомендуют старикам, впавшим в депрессию, и беднякам. Последнее время рассматривается даже возможность разрешить самоубийство несовершеннолетним.