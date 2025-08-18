В Канаде забастовка бортпроводников крупнейшего авиаперевозчика страны затронула 500 тыс. пассажиров

В Канаде бастуют бортпроводники крупнейшего авиаперевозчика страны. Отмены рейсов начались с прошлой недели и уже затронули около 500 тыс. пассажиров.

Сотрудники требуют повышения зарплаты, а также оплаты часов, когда стюарды и стюардессы ожидают вылетов.

Соглашения пока не достигли. Не помогло и вмешательство министра по делам рабочих мест и семей. Она поручила Канадскому совету по трудовым отношениям заставить профсоюз прекратить забастовку. В организации эти требования выполнять отказались.