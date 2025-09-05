Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Казахстане изъяли партию кокаина весом более 13 т

Партию кокаина весом более 13 т изъяли в Казахстане, она стала самой крупной в истории государства, пишет БЕЛТА, ссылаясь на Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

"Благодаря своевременно принятым мерам в Алматы изъята крупнейшая в истории республики единовременная партия кокаина весом 13 т 183 кг", - указывается в сообщении КНБ.

Отмечается, что была проведена многоэтапная операция по пресечению международного канала контрабанды наркотиков. Маршрут данного груза предназначался для транзита через Казахстан в третьи страны.

По подозрению в причастности к организации наркоканала были задержаны и взяты под стражу двое иностранных граждан. Ведется досудебное расследование.

