8 человек пострадали в результате ДТП в Казахстане. Пассажирский автобус вылетел с моста и упал на микроавтобус, в котором находилось порядка 15 человек.

По предварительной версии, во время движения по развязке водителю общественного транспорта стало плохо, он потерял управление и выехал на встречную полосу, а затем протаранил ограждение и упал с моста. В результате удара заднюю часть микроавтобуса буквально разорвало.