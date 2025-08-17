3.72 BYN
В Казахстане потерпел крушение легкомоторный самолет - есть погибшие
Автор:Редакция news.by
Легкомоторный самолет Aerostar R40F UP-LA229 упал в Акмалинской области Казахстана. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС и Минтранс республики.
В результате крушения погибли два человека - пилот и пассажир.
Издание zakon.kz сообщило, что выполнялся частный полет. Для выяснения причин создана специальная комиссия. Начато досудебное расследование инцидента правоохранительными органами.