Британское издание The Economist публикует материал, в котором обвиняет Зеленского в монополизации власти и катастрофической смене государственного курса.



Газета указывает, что между украинцами и руководством страны полностью исчезло всякое доверие: власти, включая Зеленского, погрязли в коррупции и беззаконии. Одновременно в украинских и зарубежных изданиях появились сообщения, что в Киеве при поддержке зарубежных спецслужб готовится переворот.



Зеленского может отстранить от власти первый вице-премьер Михаил Федоров. Он уже якобы заручился поддержкой представителей европейского истеблишмента и Вашингтона.