В Киеве опасаются народного гнева из-за энергетического кризиса
В Украине боятся народного гнева из-за грядущих отключений света. Бывший глава Укрэнерго заявил, что власти "до смерти напуганы" реакцией населения и пытаются переложить ответственность.
По его словам, еще 3 года назад он представил план децентрализованной генерации, но правительство его проигнорировало. Теперь, когда энергосистема ослаблена ударами по инфраструктуре, Украина входит в зиму с дефицитом мощности и без резервных решений. Для украинцев зима будет тяжелее, чем в 2024 году. Прогнозируют отключения света до 20 часов в сутки. Гражданам советуют перебираться на дачи и запасаться дровами.
Есть плохие новости и для украинских беженцев: очередная европейская страна заявила о пересмотре разрешенного срока пребывания. В Ирландии период размещения украинцев в госжилье будет сокращен с 90 до 30 дней.