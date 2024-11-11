В Китае более 400 военнослужащих направили в район мощного землетрясения

Армия Китая направила более 400 военнослужащих в район мощного землетрясения на юго-западе страны. Еще около 2 тыс. солдат и офицеров находятся в состоянии повышенной готовности.

Число погибших возросло до 95. Как сообщило Центральное телевидение Китая, травмы разной степени тяжести получили не менее 130 человек. Разрушены более тысячи домов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования китайскому лидеру Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете.

Подземные толчки магнитудой 6,8 произошли утром 7 января. После зафиксировали еще 49 афтершоков. Землетрясение ощутили также в Непале, Индии, Бутане и Бангладеш.

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