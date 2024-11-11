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В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в провинции Цинхай, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался в 433 км к юго-западу от города Синин, где проживают 1,67 млн человек. Очаг залегал на глубине 35 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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