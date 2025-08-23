В Китае запустили первую в мире зеркально-солнечную электростанцию нового поколения

В Китае запустили зеркально-солнечную электростанцию нового поколения - она находится в провинции Ганьсу.



30 тыс. зеркал направляют солнечный свет на 200-метровые башни, где раствор соли нагревается до плавления и создает пар для вращения турбин.



Благодаря системе теплоаккумуляции, станция способна генерировать электричество даже после захода солнца. Годовая выработка сопоставима с годовым потреблением электроэнергии в Люксембурге.



Похожие установки уже используются. Так, в Австралии работает термосолнечная установка - она сочетает концентрированную солнечную энергетику и гидроаккумулирование.