В Колумбии 72 военнослужащих оказались в плену у преступной группировки

Преступная группировка похитила более 70 военнослужащих Колумбии на территории муниципалитета Эль-Тамбо, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"В деревне Лос-Тигрес муниципалитета Эль-Тамбо около 600 человек в сговоре с членами преступной группировки воспрепятствовали развертыванию войск, стремясь помешать им выполнять свои обязанности в этом районе. Предположительно, эти действия были направлены на обеспечение контроля над маршрутами, используемыми для незаконного оборота наркотиков и незаконной добычи полезных ископаемых", - говорится в заявлении на странице Национальной армии Колумбии в соцсети X.

Как сообщили позже в пресс-службе колумбийской армии, из 72 солдат 27 были оперативно освобождены. В настоящее время у преступной группировки находятся 45 военнослужащих.

Отмечается, что армия усилила присутствие в этом районе "для восстановления порядка и обеспечения возвращения похищенных лиц, подтверждая свою приверженность защите гражданского населения и соблюдению прав человека".