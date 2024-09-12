Спикер палаты представителей США не желает больше заниматься финансированием киевского режима. Об этом Майк Джонсон заявил в интервью порталу Punchbowl в преддверии президентских выборов. Спикер сам является представителем Республиканской партии и желает победы однопартийцу Дональду Трампу в надежде, что тот сможет разрешить утомивший всех конфликт.