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В Конгрессе США заявили об усталости от финансирования Киева

Спикер палаты представителей США не желает больше заниматься финансированием киевского режима. Об этом Майк Джонсон заявил в интервью порталу Punchbowl в преддверии президентских выборов. Спикер сам является представителем Республиканской партии и желает победы однопартийцу Дональду Трампу в надежде, что тот сможет разрешить утомивший всех конфликт.

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