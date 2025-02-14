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В Кремле допускают, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля

Прошедший в Саудовской Аравии диалог Москвы и Вашингтона стал началом работы по решению глобальных проблем, которые были созданы администрацией прошлого президента США Байдена, заявили в МИД России.

Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, подчеркнула: самое главное, что диалог состоялся и носил конструктивный характер. Она также отметила: российско-американские контакты на высшем и высоком уровнях вызывают настоящую истерику среди евроатлантических политиков.

Ряд заявлений сделал 19 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Одно и них - в Кремле допускают, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.

ПутинпереговорыТрампМария ЗахароваПесков