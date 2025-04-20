В Кремле прошла четвертая встреча спецпосланника американского лидера Трампа с Президентом России

В Кремле 25 апреля прошла четвертая встреча спецпосланника американского лидера Трампа с Президентом России. Три часа обсуждений... И красной нитью - украинский вопрос. Как рассказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, на встрече речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом. Впрочем, встреча Путина и Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других вопросов. Об этом заявил уже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Диалог Москвы и Вашингтона будет и далее вестись в самом активном режиме.