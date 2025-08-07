В Кремле заявили о подготовке встречи Путина и Трампа

Разговор Путина и Трампа может состояться на следующей неделе. Предстоящую встречу президентов России и США мгновенно назвали самыми ожидаемыми переговорами года. По поступающей информации, подготовка уже началась.

"Приступаем к проработке, место согласовано. Трехсторонняя встреча была упомянута, но этот вариант не обсуждался. Мы оставили без комментариев", - уточнил помощник президента России Юрий Ушаков.

Местом встречи могут стать Арабские Эмираты

Об этом заявил уже сам президент России, отвечая на вопросы журналистов. Владимир Путин также добавил, что заинтересованность во встрече выражена обеими сторонами.

Владимир Путин, Президент России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a48f116-fe68-40af-af21-247b11b6fcd5/conversions/18a6749e-6e03-4ebb-af75-e2f20a194e4b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a48f116-fe68-40af-af21-247b11b6fcd5/conversions/18a6749e-6e03-4ebb-af75-e2f20a194e4b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a48f116-fe68-40af-af21-247b11b6fcd5/conversions/18a6749e-6e03-4ebb-af75-e2f20a194e4b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a48f116-fe68-40af-af21-247b11b6fcd5/conversions/18a6749e-6e03-4ebb-af75-e2f20a194e4b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Путин, Президент России:

"ОАЭ являются наиболее предпочтительным местом встречи с Трампом. Свои площадки предложило множество друзей, одним из которых был лидер Арабских Эмиратов. Это может быть одним из подходящих мест".

Европы за столом переговоров не будет

На вопрос о возможности встречи с Зеленским Владимир Путин сказал, что она возможна, но для нее должны быть созданы определенные условия, до которых пока далеко. В любом случае встречи будут проходить без участия европейских коллег.