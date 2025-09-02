3.69 BYN
В Латвии 20 предприятиям запретили нанимать рабочих-мигрантов
Автор:Редакция news.by
Власти Латвии запретили 20 предприятиям нанимать рабочих-мигрантов. Причина - невыполнение компаниями своих обязательств по контролю за иностранцами.
Как сообщила глава управления по делам миграции, больше всего трудовых мигрантов въезжает из Узбекистана, Беларуси и Украины.
Ответственность за них несет работодатель. Он, в частности, должен контролировать выезд работника из страны в случае увольнения. Однако так происходит не всегда: работники, как правило, исчезают, после чего работодатели сообщают о ситуации властям. Затем принимается решение о выдворении человека из страны. А предприятие может получить запрет нанимать трудящихся-мигрантов в будущем.