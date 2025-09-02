В Латвии 20 предприятиям запретили нанимать рабочих-мигрантов

Ответственность за них несет работодатель. Он, в частности, должен контролировать выезд работника из страны в случае увольнения. Однако так происходит не всегда: работники, как правило, исчезают, после чего работодатели сообщают о ситуации властям. Затем принимается решение о выдворении человека из страны. А предприятие может получить запрет нанимать трудящихся-мигрантов в будущем.