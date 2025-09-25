3.64 BYN
В Латвии и Литве возведут два завода по производству боеприпасов
Автор:Редакция news.by
В Латвии и Литве построят два завода по производству артиллерийских боеприпасов. В Латвии соответствующий меморандум уже подписан, Литва в ближайшее время планирует последовать примеру.
Возведение объекта будет осуществлять крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall. Стоимость проекта оценивается в 275 млн евро. Партнеры договорились, что 51 % акций военного предприятия будет принадлежать Германии, а 49 % - латвийской стороне. Начало строительства запланировано на весну 2026 года.
К слову, на фоне дорогостоящих планов финансовое состояние населения балтийской страны оставляет желать лучшего. Госдолг в 2024 году вырос почти до 50 % ВВП и составил 19 млрд евро.