В Латвии хотят сменить министра здравоохранения
В Латвии углубляется кризис в сфере медицины - профильный профсоюз рассматривает выражение недоверия министру здравоохранения как один из способов борьбы за свои интересы.
Все дело в том, что общественники требуют с 2026 года поднять среднюю зарплату для медиков на 13,5 %. Всего на это понадобится выделить дополнительные 133 млн евро.
Однако в Минздраве посчитали эти требования неосуществимыми и даже не стали подавать заявку на дополнительное финансирование. Впрочем, такое наплевательское отношение властей к своим обязанностям наблюдается повсеместно.
Неудивительно, что в прибалтийской республике работа правительства чаще всего вызывает лишь негативные эмоции. Согласно последнему опросу, 39 % жителей настроены по отношению к властям пессимистично. Еще 34 % опрошенных заявили, что правительство и его работа вызывают у них гнев.