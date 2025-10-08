В Латвии хотят сменить министра здравоохранения

В Латвии углубляется кризис в сфере медицины - профильный профсоюз рассматривает выражение недоверия министру здравоохранения как один из способов борьбы за свои интересы.

Все дело в том, что общественники требуют с 2026 года поднять среднюю зарплату для медиков на 13,5 %. Всего на это понадобится выделить дополнительные 133 млн евро.

Однако в Минздраве посчитали эти требования неосуществимыми и даже не стали подавать заявку на дополнительное финансирование. Впрочем, такое наплевательское отношение властей к своим обязанностям наблюдается повсеместно.