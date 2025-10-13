3.69 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
В Латвии намерены сократить бригады скорой помощи до одного человека
Автор:Редакция news.by
В Латвии экономят на здоровье населения - там намерены сократить бригады скорой помощи до одного человека. Пока эти новшества коснутся вызовов низкого приоритета. Это будут "специально обученные люди". Возможно, даже водители скорых. Их переквалифицируют в фельдшеров.
Другого способа сейчас просто нет. Специалисты уезжают за границу, укомплектовать бригады некем. Учитывая дефицит кадров, в некоторых больницах планируют закрывать отделения неотложной помощи и приемные отделения.