В Латвии планируют повысить акцизы на алкоголь и табачные изделия
Автор:Редакция news.by
В Латвии, похоже, нашли новый источник пополнения военного бюджета. Здесь подготовлен закон о госдоходах и расходах на будущий год. Данный документ предполагает резкое увеличение акцизов на алкоголь и табачные изделия.
При этом большую часть трат на оборону, которые вырастут до 5 % от ВВП, все-таки возьмут взаймы.
Три прибалтийских республики вместе с Польшей первыми выстроились в очередь на получение кредитов из 150-миллиардного европейского фонда перевооружения. Сколько денег достанется Латвии - не ясно, но страна претендует не менее чем на 5 млрд евро.