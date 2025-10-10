В Латвии планируют повысить акцизы на алкоголь и табачные изделия

В Латвии, похоже, нашли новый источник пополнения военного бюджета. Здесь подготовлен закон о госдоходах и расходах на будущий год. Данный документ предполагает резкое увеличение акцизов на алкоголь и табачные изделия.

При этом большую часть трат на оборону, которые вырастут до 5 % от ВВП, все-таки возьмут взаймы.