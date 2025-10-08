В Латвии нашли новый источник пополнения военного бюджета. Подготовлен закон на увеличение акцизов на алкоголь и табачные изделия. Таким образом, свою русофобию власти в этой стране будут финансировать за счет смертельно опасных человеческих пороков.

При этом большую часть трат на оборону, которые вырастут до 5 % от ВВП, власти все-таки возьмут взаймы. Прибалтика с Польшей первыми встали в очередь на получение кредитов из 150-миллиардного европейского фонда перевооружения.