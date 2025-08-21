В Латвии пограничник подорвался на мине

ЧП в пограничной службе Латвии - военнослужащий подорвался на мине, заложенной для отражения мнимой угрозы с Востока.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Этот инцидент стал первым после того, как Латвия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. То же сделали Литва и Эстония, о чем страны Балтии уведомили ООН 28 июня 2025 года.