В Латвии продолжительность здоровой жизни составляет 52 года
В Латвии продолжительность здоровой жизни составляет лишь 52 года. По данным статистики, это наихудший показатель в Евросоюзе.
Между тем выходят на пенсию в Латвии лишь в 65, значит, как минимум 13 лет средний латыш вынужден работать и при этом бороться с болезнями.
Здравоохранение страны пребывает в катастрофическом положении: к узким специалистам здесь записываются на 2027-й год. При этом расходы на здравоохранение в стране - одни из самых низких в ЕС: на днях стало известно, что если пациентов в 2025-м будет столько же, сколько в прошлом году, больницы столкнутся с дефицитом в 41 миллион евро.
Единственная статья бюджетных расходов страны, которая растет неуклонно и стремительно, - это траты на оборону: в будущем году они вплотную приблизятся к 6 % ВВП.