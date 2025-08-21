В Латвии продолжительность здоровой жизни составляет 52 года

В Латвии продолжительность здоровой жизни составляет лишь 52 года. По данным статистики, это наихудший показатель в Евросоюзе.

Между тем выходят на пенсию в Латвии лишь в 65, значит, как минимум 13 лет средний латыш вынужден работать и при этом бороться с болезнями.

Здравоохранение страны пребывает в катастрофическом положении: к узким специалистам здесь записываются на 2027-й год. При этом расходы на здравоохранение в стране - одни из самых низких в ЕС: на днях стало известно, что если пациентов в 2025-м будет столько же, сколько в прошлом году, больницы столкнутся с дефицитом в 41 миллион евро.