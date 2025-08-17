В Латвии пройдут учения по гражданской обороне Radex 2025

18 августа в Латвии стартуют масштабные учения по гражданской обороне. В ходе пятидневных маневров планируют разыграть пять сценариев катастроф, связанных с ликвидацией утечек химического и биологического оружия, радиоактивных веществ и нефтепродуктов, а также последствий взрыва. В списке и утечка сибирской язвы, и авария на АЭС, и разлив химикатов.