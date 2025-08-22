В Латвии растет нетерпимость к русскоязычным

В Латвии массово оскорбляют граждан за комментарии на русском языке в соцсетях. Об этом рассказал лидер партии "Стабильность!" и депутат латвийского парламента Алексей Росликов.

Русофобы, по его словам, оставляют под постами русскоязычных латышей тысячи оскорбительных комментариев.

Обращаться в правоохранительные органы стало бесполезно, так как власти лишь поощряют такие действия.

Алексей Росликов, депутат Рижской думы, экс-депутат сейма:

"Мы много раз призывали возбуждать против таких людей уголовные дела - все бесполезно. Их даже поощряют - есть реальные случаи, когда награждали людей, которые называли русскоговорящих свиньями или вшами. У меня такое ощущение, что ты - генетический раб, который не имеет права себя защищать".

лексей Росликов, депутат Рижской думы, экс-депутат сейма news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/331d82d0-9cf6-4385-88ec-d674e9f92ef4/conversions/be253f0c-2bc2-42b7-9e18-f326af80e24f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/331d82d0-9cf6-4385-88ec-d674e9f92ef4/conversions/be253f0c-2bc2-42b7-9e18-f326af80e24f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/331d82d0-9cf6-4385-88ec-d674e9f92ef4/conversions/be253f0c-2bc2-42b7-9e18-f326af80e24f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/331d82d0-9cf6-4385-88ec-d674e9f92ef4/conversions/be253f0c-2bc2-42b7-9e18-f326af80e24f-xl-___webp_1920.webp 1920w