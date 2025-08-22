3.70 BYN
В Латвии растет нетерпимость к русскоязычным
В Латвии массово оскорбляют граждан за комментарии на русском языке в соцсетях. Об этом рассказал лидер партии "Стабильность!" и депутат латвийского парламента Алексей Росликов.
Русофобы, по его словам, оставляют под постами русскоязычных латышей тысячи оскорбительных комментариев.
Обращаться в правоохранительные органы стало бесполезно, так как власти лишь поощряют такие действия.
Алексей Росликов, депутат Рижской думы, экс-депутат сейма:
"Мы много раз призывали возбуждать против таких людей уголовные дела - все бесполезно. Их даже поощряют - есть реальные случаи, когда награждали людей, которые называли русскоговорящих свиньями или вшами. У меня такое ощущение, что ты - генетический раб, который не имеет права себя защищать".
Следует отметить, популярность латышского языка, несмотря на агрессивную политику по его продвижению, не растет. По данным Агентства латышского языка, молодежь начинает мыслить и общаться в соцсетях по-английски.