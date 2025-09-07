В Латвии в разгаре натовские учения Namejs 2025. Мероприятие достаточно масштабное - в них участвуют около 12 тыс. военнослужащих - как местных, так и эстонских, литовских, американских и канадских. При этом официальная Рига, помимо регулярной армии, привлекла к учениям добровольческое формирование Zemessardze, органы государственной власти и местного самоуправления, а также частные компании.

И если раньше подобные маневры проходили в безлюдной местности, вдали от крупных населенных пунктов, то теперь натовских военных запустят прямо в города, включая Ригу. Там появились блокпосты, перекрытые дороги и контроль военных над определенными районами. Латвийские учения явно не будут содействовать деэскалации в регионе, но официальную Ригу это полностью устраивает. Безудержный милитаризм позволяет бесконтрольно осваивать военные бюджеты и отвлекать население республики от насущных проблем.