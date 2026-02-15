В Латвии резко ухудшилось качество воздуха: возможно, придет еще пыль из Сахары

В Латвии растет уровень загрязненности воздуха из-за выбросов от отопления и высокого атмосферного давления как в крупных, так и в малых городах. В Риге загрязнение твердыми частицами выросло на 370 %.



Похожая ситуация в Резекне, Вентспилсе и других гораздо менее населенных местах. Специалисты предупреждают, что даже если наступит оттепель в конце февраля, к этому моменту, скорее всего, придет пыль из Сахары. И одно загрязнение сменит другое.