В Латвии стартуют масштабные учения по гражданской обороне

В планах - разыграть пять сценариев катастроф, связанных с ликвидацией утечек химического и биологического оружия, радиоактивных веществ и нефтепродуктов, а также последствий взрыва.

В списке и утечка сибирской язвы, и авария на АЭС, и разлив химикатов. Цель - проверить готовность учреждений и их взаимодействие в условиях ЧС, усовершенствовать управление катастрофами, отработать практические действия на случай масштабных угроз. Продлятся маневры 5 дней.