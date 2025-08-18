3.71 BYN
В Латвии стартуют масштабные учения по гражданской обороне
Автор:Редакция news.by
18 августа в Латвии стартуют масштабные учения по гражданской обороне Radex 2025.
В планах - разыграть пять сценариев катастроф, связанных с ликвидацией утечек химического и биологического оружия, радиоактивных веществ и нефтепродуктов, а также последствий взрыва.
В списке и утечка сибирской язвы, и авария на АЭС, и разлив химикатов. Цель - проверить готовность учреждений и их взаимодействие в условиях ЧС, усовершенствовать управление катастрофами, отработать практические действия на случай масштабных угроз. Продлятся маневры 5 дней.