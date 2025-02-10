В Латвии введут новые тарифы на электроэнергию

Жителям Балтии придется взять на себя дополнительные расходы, связанные с переходом на европейскую энергосистему. Об этом заявил председатель правления компании, обеспечивающей поставки электричества в Латвии.

Он пояснил, что после синхронизации электросетей появятся расходы, связанные с поддержанием резервных мощностей. А издержки планируется переложить на конечных потребителей через торговцев электроэнергией. Поэтому с 1 июля в оплату электроэнергии будут введены две новые составляющие. Один тариф будет применяться ко всему потреблению электроэнергии, второй - к поставщикам. Так или иначе, расходы придется компенсировать населению.