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В Латвии введут новые тарифы на электроэнергию
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electricity-envato2025-02-12T10:28:33.000000Z00
Жителям Балтии придется взять на себя дополнительные расходы, связанные с переходом на европейскую энергосистему. Об этом заявил председатель правления компании, обеспечивающей поставки электричества в Латвии.
Он пояснил, что после синхронизации электросетей появятся расходы, связанные с поддержанием резервных мощностей. А издержки планируется переложить на конечных потребителей через торговцев электроэнергией. Поэтому с 1 июля в оплату электроэнергии будут введены две новые составляющие. Один тариф будет применяться ко всему потреблению электроэнергии, второй - к поставщикам. Так или иначе, расходы придется компенсировать населению.