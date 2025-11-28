В Латвии запретили выкладывать в интернет фото президента и премьера

Новый жанр прибалтийской демократии. Жителям Латвии запретили выкладывать в социальных сетях фото президента и премьера. Теперь за публикацию таких кадров грозит штраф, а в ряде случаев и уголовная ответственность, уточняют местные СМИ.

В Бюро по правам человека в стране заявили, что запрет связан с тем, что "представителей власти в Латвии стали слишком часто снимать без объективных причин". Снимать Ринкевича или Силиню все еще можно, но только для личного архива, выкладывать в интернет запрещено.