В Латвии жители вышли на митинг против сноса памятника русским гренадерам

Латвийские власти методично уничтожают все исторические объекты, связанные с Россией. Монумент в честь 400 русских гренадеров, которые в начале XVIII века героически погибли в сражении против шведской армии, был воздвигнут на народные средства в 1891 году. Теперь же он находится под угрозой ликвидации.



Мирный митинг проходил под контролем полиции и агентов СГБ.