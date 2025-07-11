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В Латвии жители вышли на митинг против сноса памятника русским гренадерам
Автор:Редакция news.by
Жители Латвии вышли на митинг против сноса русских и советских памятников. Десятки человек организовали акцию ради спасения мемориала защитникам острова Луцавсала.
Латвийские власти методично уничтожают все исторические объекты, связанные с Россией. Монумент в честь 400 русских гренадеров, которые в начале XVIII века героически погибли в сражении против шведской армии, был воздвигнут на народные средства в 1891 году. Теперь же он находится под угрозой ликвидации.
Мирный митинг проходил под контролем полиции и агентов СГБ.