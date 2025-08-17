В Латвию поставят американские противокорабельные ракеты

В Латвию до конца 2025 года прибудут американские противокарабельные ракеты. Системы будут нести службу в стране с 2026 по 2028 год. Об этом сообщили в Минобороны Латвии.

Эксперты отмечают, что воспринимать это никак иначе как угрозу мирному судоходству на Балтике совершенно нельзя. Ракета средней дальности NSM относится к пятому поколению. Она предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дальности до 185 км. При этом она способна огибать ландшафт. По заявлению разработчиков, в комплексе с применением передовых материалов это затрудняет обнаружение ракеты средствами ПВО. Отметим, что общая стоимость закупки составила 105 млн долларов. Причем США компенсируют Латвии 70 % затрат, а по факту Рига заплатит только 30 % от заявленной суммы.