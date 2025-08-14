В Литве дожди уничтожили до 70 % урожая: особенно пострадали зерновые, которые являются основой местного сельскохозяйственного экспорта.

На днях в стране ввели чрезвычайное положение в связи с ливнями, которые подтопили угодья.

Сегодня во многих регионах фермеры не могут приступить к уборке урожая из-за того, что поля превратились в болота. Власти указывают, бедственная ситуация позволяет крестьянам претендовать на компенсацию ущерба - правда, процедура это небыстрая и завязанная на выплатах из европейских фондов.