В Литве планируют объявить республиканское ЧП в связи с затяжными дождями

В Литве власти намерены объявить республиканское чрезвычайное положение в связи с затяжными дождями.

8 августа на север страны снова обрушились ливни и сильный град. Из-за бесконечных осадков оказались подтоплены посевы в сотнях фермерских хозяйств.

В 6 региональных самоуправлениях уже объявлено чрезвычайное положение. Однако крестьяне требуют ввести республиканское ЧП. Это позволит принимать скоординированные меры против бедствия в масштабах всей страны.