В Литве планируют объявить республиканское ЧП в связи с затяжными дождями
Автор:Редакция news.by
В Литве власти намерены объявить республиканское чрезвычайное положение в связи с затяжными дождями.
8 августа на север страны снова обрушились ливни и сильный град. Из-за бесконечных осадков оказались подтоплены посевы в сотнях фермерских хозяйств.
В 6 региональных самоуправлениях уже объявлено чрезвычайное положение. Однако крестьяне требуют ввести республиканское ЧП. Это позволит принимать скоординированные меры против бедствия в масштабах всей страны.
Ситуацию осложняет то, что Литва осталась без правительства. Прежний кабинет уволился, кандидаты в новый еще обсуждаются. В такой ситуации чиновникам, понятно, не до борьбы с последствиями стихийного бедствия.