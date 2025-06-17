В Литве решили поднять налоги ради увеличения поступлений в военный бюджет

Сейм страны утвердил поправки законодательства, из которых следует, что уже в 2026 году литовскому народу придется платить 10-процентный налог почти на все виды страховок. Обладателям льготной ставки НДС придется выплачивать не 9, а 12 %. Но главное, что граждане Литвы лишатся скидки на отопление, горячую воду и дрова в размере 9 %. Окончательное голосование по налоговой реформе запланировано на 19 июня.