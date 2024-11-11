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В Магдебурге демонтируют рождественский рынок, где произошел теракт
Продавцы и сотрудники начали досрочный демонтаж рождественского рынка в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт), где 20 декабря мужчина на автомобиле совершил наезд на посетителей, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
По информации издания, через неделю после трагедии начался демонтаж ларьков и аттракционов. Рождественская ярмарка была закрыта с 20 декабря, пишет БЕЛТА.
В настоящее время ведется проверка на предмет того, были ли допущены ошибки со стороны правоохранительных органов при обеспечении безопасности.
Ранее журнал Der Spiegel сообщал, что власти Саудовской Аравии не менее трех раз предупреждали правоохранительные органы ФРГ об угрозе, которую может представлять Талеб А. Кроме того, по информации источников издания, в декабре 2023 года в Ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт (ЛКА) поступило заявление на Талеба А. в связи с его постами в социальных сетях, где он написал, что Германия заплатит высокую цену за предполагаемое преследование беженцев из Саудовской Аравии. Сотрудники ЛКА, изучив его высказывания, пришли к выводу, что опасности он не представляет.
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