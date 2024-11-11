В Магдебурге демонтируют рождественский рынок, где произошел теракт

Ранее журнал Der Spiegel сообщал, что власти Саудовской Аравии не менее трех раз предупреждали правоохранительные органы ФРГ об угрозе, которую может представлять Талеб А. Кроме того, по информации источников издания, в декабре 2023 года в Ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт (ЛКА) поступило заявление на Талеба А. в связи с его постами в социальных сетях, где он написал, что Германия заплатит высокую цену за предполагаемое преследование беженцев из Саудовской Аравии. Сотрудники ЛКА, изучив его высказывания, пришли к выводу, что опасности он не представляет.