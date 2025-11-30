Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Майами проходит встреча делегаций США и Украины

В Майами проходят переговоры делегаций США и Украины, сообщает портал Axios. Для встречи выбран гольф-клуб спецпосланника США Стива Уиткоффа.

Украинскую группу переговорщиков возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер.

По информации Axios, Белый дом ожидает, что в ходе переговоров будут устранены расхождения по двум вопросам, по которым не удалось договориться в Женеве. Они касаются территорий и гарантий безопасности. В конце будущей недели, как планируется, американские переговорщики посетят Москву.

