В Майами проходит встреча делегаций США и Украины

По информации Axios, Белый дом ожидает, что в ходе переговоров будут устранены расхождения по двум вопросам, по которым не удалось договориться в Женеве. Они касаются территорий и гарантий безопасности. В конце будущей недели, как планируется, американские переговорщики посетят Москву.