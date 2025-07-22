В МИД Ирана заявили о приостановке процесса обогащения урана в стране

Обогащение урана в Иране после ударов США по ядерным объектам пока не ведется, однако Тегеран не намерен отказываться от этого процесса, считая его вопросом национальной гордости. Такую позицию изложил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, пишет ТАСС.

"Сейчас оно приостановлено, так как причинен серьезный ущерб, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Вместе с тем, очевидно, мы не намерены отказываться от обогащения, так как оно является достижением наших ученых, более того, теперь это вопрос национальной гордости".