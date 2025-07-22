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В МИД Ирана заявили о приостановке процесса обогащения урана в стране
Автор:Редакция news.by
В МИД Ирана заявили о приостановке процесса обогащения урана в странеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98757971-71a3-454a-8b31-705fe3374e9f/conversions/a2f95397-f601-47b1-9fe4-a3fc969c5877-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98757971-71a3-454a-8b31-705fe3374e9f/conversions/a2f95397-f601-47b1-9fe4-a3fc969c5877-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98757971-71a3-454a-8b31-705fe3374e9f/conversions/a2f95397-f601-47b1-9fe4-a3fc969c5877-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98757971-71a3-454a-8b31-705fe3374e9f/conversions/a2f95397-f601-47b1-9fe4-a3fc969c5877-xl-___webp_1920.webp 1920w
Обогащение урана в Иране после ударов США по ядерным объектам пока не ведется, однако Тегеран не намерен отказываться от этого процесса, считая его вопросом национальной гордости. Такую позицию изложил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, пишет ТАСС.
"Сейчас оно приостановлено, так как причинен серьезный ущерб, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Вместе с тем, очевидно, мы не намерены отказываться от обогащения, так как оно является достижением наших ученых, более того, теперь это вопрос национальной гордости".
Министр также добавил, что в настоящее время Организация по атомной энергии Ирана оценивает масштабы ущерба ядерным объектам и состояние запасов обогащенного урана.