В Молдове хотят распустить блок "Победа"

Документ требует признать их "правопреемниками" "Шор", которая уже запрещена в стране. Ранее оппозиционному блоку было отказано в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября. Входящие в блок партии также не могут получить разрешение на участие в выборах по отдельности. Отметим, что активисты "Победы" регулярно участвуют в митингах, требуя освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул. Лидер блока Илан Шор призывает граждан к бессрочной акции протеста с 16 августа.