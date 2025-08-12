3.72 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
В Молдове хотят распустить блок "Победа"
Автор:Редакция news.by
Режим Майи Санду продолжает зачищать политическое поле в преддверии парламентских выборов. Минюст Молдовы намерен через суд распустить партии блока "Победа". Уже подано исковое заявление против других партий.
Документ требует признать их "правопреемниками" "Шор", которая уже запрещена в стране. Ранее оппозиционному блоку было отказано в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября. Входящие в блок партии также не могут получить разрешение на участие в выборах по отдельности. Отметим, что активисты "Победы" регулярно участвуют в митингах, требуя освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул. Лидер блока Илан Шор призывает граждан к бессрочной акции протеста с 16 августа.
Фото: Sputnik Беларусь