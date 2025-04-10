В Молдове могут устроить референдум о вступлении страны в СГ и ОДКБ. Но при каком условии?

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Оппозиционный молдавский блок "Победа" в случае успеха на парламентских выборах организует референдум по вопросу вступления страны в Союз Беларуси и России (СГ), а также в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил руководитель объединения Илан Шор, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, да. И в ОДКБ", - ответил он на вопрос о возможности проведения такого референдума. "Мы выступаем за максимальное участие Молдовы абсолютно во всех контактах, прямых контактах с Российской Федерацией во всех, скажем так, проектах, - заявил он. - Мы хотим быть частью этого, потому что мы считаем, что Молдова без России действительно не может предоставить своим гражданам безопасное, хорошее, счастливое будущее".

Летом 2024 года Илан Шор уже допускал возможность присоединения к Союзному государству в целях укрепления взаимоотношений с Москвой и Минском. По его мнению, объединение Молдовы и России необходимо для противостояния с Западом. Одним из первых молдавских политиков, кто рассматривал вопрос присоединения Молдовы к Союзному государству, был Владимир Воронин, занимавший пост президента страны с 2001 по 2009 год.