В Москве на международном форуме обсудили новые методы борьбы с фейками

"ИИ и дипфейки являются основной технологической угрозой, поскольку если раньше делать их было сложно, то сейчас их делать легко. И у обычного человека в сознании не всегда срабатывает, что это может быть неправдой. Здесь работает принцип " чем страшнее ложь, тем проще в нее поверить". Поэтому создание цифрового двойника является в мире одним из самых страшных элементов лжи. У нас есть технологии, которые позволяют распознавать дипфейки, но если мы берем простых людей, которые с этим сталкиваются, нам надо повышать их медиаграмотность, потому что она пока не на самом высоком уровне".