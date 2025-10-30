3.71 BYN
В Москве на международном форуме обсудили новые методы борьбы с фейками
В Москве состоялся международный форум "Диалог о фейках 3.0". Участие в нем приняли представители всех континентов и более 80 стран мира.
Основные темы дискуссии: как в современных условиях сохранить цифровой суверенитет и обезопасить компании и простых граждан от кибермошенничества. Еще одна опасность - манипулирование умами людей. Все чаще используются определенные технологии, чтобы расшатать политическую ситуацию в некоторых странах.
Владимир Табак, гендиректор АНО "Диалог":
"ИИ и дипфейки являются основной технологической угрозой, поскольку если раньше делать их было сложно, то сейчас их делать легко. И у обычного человека в сознании не всегда срабатывает, что это может быть неправдой. Здесь работает принцип " чем страшнее ложь, тем проще в нее поверить". Поэтому создание цифрового двойника является в мире одним из самых страшных элементов лжи. У нас есть технологии, которые позволяют распознавать дипфейки, но если мы берем простых людей, которые с этим сталкиваются, нам надо повышать их медиаграмотность, потому что она пока не на самом высоком уровне".
Для борьбы с ложной информацией в 2024 году была создана Международная ассоциация по фактчекингу. В нее входят уже более ста экспертов из 60 стран мира.