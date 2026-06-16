В Москве отражена массированная атака БПЛА: уничтожено 60 украинских дронов

Отбита масштабнейшая в 2026 году атака украинских беспилотников на Москву. Столичный регион России подвергся беспрецедентному налету: Сергей Собянин сообщил о 8 последовательных волнах ударов.

Только в ходе отражения одной из них уничтожили сразу 25 ударных дронов. Всего же cбито 60 беспилотников. Одним из БПЛА был поврежден объект на территории нефтеперерабатывающего завода. На месте оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет.