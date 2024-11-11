В Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. Какие темы особо волнуют журналистов

Сотни журналистов и более миллиона вопросов. Сегодня в Москве проходит большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. По традиции ее проводят накануне новогодних праздников. По сути, это подведение итогов за год.

В этом году большую пресс-конференцию Владимира Путина объединили с прямой линией. То есть журналисты будут задавать вопросы напрямую из зала, а граждане России и других государств - по видеосвязи. Вопросы присылали заранее через специальные Call-центры. И в этом году их более миллиона.

Конечно, задать вопрос получится не у каждого, поэтому журналисты идут на разные уловки, чтобы привлечь к себе внимание. Например, женская половина предпочитает на конференцию надевать яркие цвета. В топе красный, фиолетовый и розовый.

Дина Газалиева, заместитель гендиректора медиахолдинга ТНВ (Татарстан, Россия):

"В прошлом году была в белом. Думаю, белый уже не так ярко. Очень много девчат в красном, но я решила, буду оригинальной - буду в розовом. Мне кажется, жизнерадостно очень и внимание привлекает".

Конечно, одной из важных тем сегодня будут вопросы международной безопасности. В первую очередь это касается ситуации на Украине и возможности проведения мирных переговоров.

Александр Малькевич, журналист, член Совета по правам человека при Президенте России: "Всему миру в 2020 году Александр Григорьевич показал, как должна действовать власть, когда пытаются извне организовать что-то типа майдана. Мы видим, что не очень, к сожалению, получается в Грузии. Мы видим, к чему все пришло на Украине. Тем мощнее, масштабнее осознается и фигура, и поступки Александра Григорьевича Лукашенко. Я об этом говорю на любой площадке. Вот он показал, как должен поступать национально ориентированный лидер, заботящийся о своей стране, о народе".

Также много вопросов по обстановке на Ближнем Востоке. Это касается израиле-палестинского конфликта, который находится в острой фазе и, конечно, ситуации в Сирии.

Надеемся, прозвучит тема белорусско-российского сотрудничества. В этом году у Союзного государства юбилей - 25 лет. Несмотря на санкции, нам удалось достичь рекордного товарооборота в 60 млрд долларов.