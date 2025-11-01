"В Беларуси никогда никто не разделял народы. Неважно кто ты, украинец, поляк, еврей или белорус, мы никогда о национальностях внутри страны, ровно, как и о вероисповедании. И сегодня, будь то муфтий или настоятель православной церкви, они всегда рады друг друга видеть. Сегодня консолидация общества, единство народа, являются монолитом для построения нашего Союзного общего государства и движения вперед. Сегодня мало народов могут позволить себе иметь свое мнение, продвигать свою независимую политику, говорить то, что думаешь, а не выполнять указания из Европы и из-за океана. Это замечательно".