В Москве проходит фестиваль, посвященный народам России и СНГ
В Москве проходит фестиваль "Народы России и СНГ". Он собрал сотни участников со всех российских регионов, а также Cодружества Независимых Государств.
Сегодня, когда бывшие советские республики пытаются разъединить, а временами и столкнуть друг с другом, очень важно развивать экономические, политические и культурные связи, при этом уважая национальные интересы и суверенитет друг друга.
Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
"В Беларуси никогда никто не разделял народы. Неважно кто ты, украинец, поляк, еврей или белорус, мы никогда о национальностях внутри страны, ровно, как и о вероисповедании. И сегодня, будь то муфтий или настоятель православной церкви, они всегда рады друг друга видеть. Сегодня консолидация общества, единство народа, являются монолитом для построения нашего Союзного общего государства и движения вперед. Сегодня мало народов могут позволить себе иметь свое мнение, продвигать свою независимую политику, говорить то, что думаешь, а не выполнять указания из Европы и из-за океана. Это замечательно".
В рамках фестиваля состоятся выставки, концерты и кинофорумы. Итоги подведут 5 ноября на встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ.