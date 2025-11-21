В Москве проходит международный форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет"

В эти дни 80 лет назад в Германии начался Нюрнбергский процесс - суд над военными преступниками Второй мировой войны. Это первый в истории случай, когда осудили преступления против человечества. Именно Нюрнберг заложил основы современного международного права. Но сегодня фашизм и неонацизм вновь расправляют крылья.

Нюрнбергский процесс - это первый и самый важный судебный процесс над военными преступниками нацистской Германии. Он длился почти год - с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года. В Международный военный трибунал вошли 8 судей из 4 стран: СССР, США, Великобритании и Франции.

Нюрнбергский процесс news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42e076a1-df67-4cd3-99ff-c404d64fa1ca/conversions/3628f8f5-d05d-40a0-aafb-a43198932c26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42e076a1-df67-4cd3-99ff-c404d64fa1ca/conversions/3628f8f5-d05d-40a0-aafb-a43198932c26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42e076a1-df67-4cd3-99ff-c404d64fa1ca/conversions/3628f8f5-d05d-40a0-aafb-a43198932c26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42e076a1-df67-4cd3-99ff-c404d64fa1ca/conversions/3628f8f5-d05d-40a0-aafb-a43198932c26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Все участники международного форума словно перенеслись на 80 лет назад. Интерьер центрального зала московского "Манежа" полностью соответствует Дворцу правосудия в Нюрнберге 1945 года. Деревянные скамьи для подсудимых, наушники для перевода, а в руках, каждого участника папка с личным делом тех, кто был уничтожен в концлагерях, сожжен заживо, расстрелян и угнан на работы в Германию.

Цифры ужасают. В оккупированной Европе погибло 34,5 млн человек, а в Советском Союзе - почти 27 млн. Сегодня тема Нюрнберга - это не поиск врагов в прошлом, это сохранение правды для будущего.

Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России:

"Для нас эта память не абстрактная, не искусственная, не чужая, это наша личная память, которая, поднимаясь на государственный уровень, создает наше национальное мировоззрение, которое гарантирует правильную выверенную позицию для того, чтобы оказать противодействие, отпор фальсификации истории и насаждаемым идеям неонацизма".

Участники форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a794bbe3-de63-4bc9-b372-fecebec2cf2b/conversions/7a4907e8-efcf-47ed-bf2a-dbdc88c8d6c7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a794bbe3-de63-4bc9-b372-fecebec2cf2b/conversions/7a4907e8-efcf-47ed-bf2a-dbdc88c8d6c7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a794bbe3-de63-4bc9-b372-fecebec2cf2b/conversions/7a4907e8-efcf-47ed-bf2a-dbdc88c8d6c7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a794bbe3-de63-4bc9-b372-fecebec2cf2b/conversions/7a4907e8-efcf-47ed-bf2a-dbdc88c8d6c7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нюрнбергский процесс исключительно важен, потому что он заложил основы современного международного права. Именно с его трибуны были провозглашены важные принципы: нацизм вне закона, геноцид вне закона, массовое истребление населения вне закона. Установление мирового господства за счет уничтожения целых наций недопустимо, а гитлеровская Германия ставила перед собой именно такую задачу.

Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ (Россия):

"Сейчас за Западе предпочитают об этом забыть, потому что это не вписывается в западную геополитику. Потому что тогда им придется признать, что Советский Союз сыграл решающую роль во Второй мировой войне, что неонацистские тенденции возрождаются, что 2/3 Европы маршировало против Советского Союза вместе в Гитлером, не будем об этом забывать. Поэтому они хотят оставить Нюрнберг в прошлом".

Форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2da48b7e-7679-4579-950b-9a1667c96406/conversions/62ff142c-af05-42f2-bcd7-32e0f1b53f28-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2da48b7e-7679-4579-950b-9a1667c96406/conversions/62ff142c-af05-42f2-bcd7-32e0f1b53f28-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2da48b7e-7679-4579-950b-9a1667c96406/conversions/62ff142c-af05-42f2-bcd7-32e0f1b53f28-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2da48b7e-7679-4579-950b-9a1667c96406/conversions/62ff142c-af05-42f2-bcd7-32e0f1b53f28-xl-___webp_1920.webp 1920w

По словам участников, именно Нюрнберг преподнес нам несколько важных уроков. Тогда, 80 лет назад, не были осуждены националистические формирования СС, вооруженные силы вермахта. Блокада Ленинграда не была признана преступлением против человечности. На скамье подсудимых оказалось всего 22 человека. Несколько тысяч военных-преступников не были осуждены, благодаря помощи США. Некоторые из них вошли в руководство ФРГ и будущего НАТО.

Андрей Кондрашов, генеральный директор ТАСС:

"Сегодня мы их видим на посту руководящих в частности Германией и поднимающих головы в целом ряде восточно-европейских стран. Им тяжело, потому что они сегодня пытаются отстаивать ложь и неправду. А Нюрнбергский процесс - это документальные свидетельства того, что мы правы. Нам в этом плане с вами проще, потому что правда за нами, но и труднее, потому что их пропагандистская машина работает очень хорошо. И россиянам, и белорусам нужно отстоять наш с вами общий духовный суверенитет, в основе которого и находится правда о Великой Отечественной войне".